5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البصل الأحمر.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، إن البصل الأحمر هو أحد أنواع البصل الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وله العديد من الفوائد الصحية للجسم.

وأضاف لمصراوي أن البصل الأحمر يحتوي على مركبات الكبريت العضوية، مثل الأليسين، التي تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

كما يساعد البصل الأحمر على زيادة إفراز هرمون الأديبونكتين، الذي يؤدي دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة القلب

غني بمضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين، التي تساعد على خفض ضغط الدم، ومنع تكوين الجلطات الدموية، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

كما يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

تقوية جهاز المناعة

غني بفيتامين C، الذي يُعدّ من أهم مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

كما يحتوي على مركبات الكبريت، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يساعد على حماية الجسم من الأمراض.

تحسين الهضم

غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

كما يساعد البصل الأحمر على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يعزز عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تحسين صحة العظام

يحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم، وهما من أهم المعادن التي تُساعد على تقوية العظام ومنع هشاشة العظام.

كما يحتوي على فيتامين K، الذي يؤدي دورا مهما في تخثر الدم وتكوين العظام.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن البصل الأحمر له العديد من الفوائد الأخرى، مثل:

تعزيز صحة البشرة والشعر.

تحسين وظائف الكبد.

الوقاية من السرطان.

المساعدة في إنقاص الوزن.

نصائح طبية

يُنصح بإضافة البصل الأحمر إلى النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

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