7 فوائد لن تتخيلها للفول الحراتي.. ما علاقته بالسكر والصحة النفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الفول الحراتي أو الأخضر أحد الأطعمة السريعة أو المقبلات التي يحبها البعض، وهو الصورة الأولية للفول قبل عملية النضج الكامل وحصاده وتجفيفه، وكشف استشاري التغذية العلاجية حازم علي، أنا هناك 7 فوائد مذهلة لتناول الفول الحراتي يوميا.

تحسين صحة القلب

غني بالألياف الغذائية التي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يُساعد على خفض ضغط الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

غني بالألياف الغذائية، التي تُساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

كما يُساعد الفول الحراتي على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ما يُعزز عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تحسين صحة العظام

غني بالكالسيوم والماغنيسيوم، وهما من أهم المعادن التي تُساعد على تقوية العظام ومنع هشاشة العظام.

كما يحتوي على فيتامين K، الذي يؤدي دورا مهما في تخثر الدم وتكوين العظام.

تحسين صحة البشرة والشعر

يُساعد على حماية البشرة والشعر من أضرار الجذور الحرة.

كما يحتوي على فيتامين C، الذي يُساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين هام لصحة البشرة والشعر.

تحسين صحة النفسية

يُساعد على نقل الأكسجين إلى الدماغ، مما يُساعد على تحسين المزاج ومنع الاكتئاب.

كما يحتوي على حمض الفوليك، الذي يُساعد على تحسين وظائف الدماغ ومنع الاضطرابات النفسية.

الوقاية من السرطان

غني بمضادات الأكسدة، التي تُساعد على حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان.

كما يحتوي على الألياف الغذائية، التي تُساعد على منع الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

المساعدة في إنقاص الوزن

غني بالألياف الغذائية، التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يُساعد على تقليل كمية الطعام المُتناولة.

كما يحتوي على البروتين، الذي يُساعد على بناء العضلات، مما يُساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

فوائد أخري لتناول الفول الحراتي

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تحسين وظائف الكبد.

تنظيم مستوى السكر في الدم.

المساعدة في علاج بعض الأمراض، مثل فقر الدم.

يُنصح بإضافة الفول الحراتي إلى النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

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