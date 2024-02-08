بسبب قصة شعر.. تصرف عنيف من زبون في صالون حلاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهد صالون Salute Barbershop في باتايا بتايلاند واقعة غريبة، تمثلت في تصرف عنيف من سائح روسي ضد أحد الحلاقين العاملين هناك.

بدأت الواقعة عندما دخل السائح الروسي إلى الصالون وشرح قصة الشعر التي يريدها باستخدام حركات اليد، نظرًا لعدم إجادته اللغة الإنجليزية.

بعد الانتهاء من قصة الشعر، نظر السائح الروسي إلى المرآة ولم يجدها مطابقة لطلبه، مما جعله يشعر بالغضب الشديد.

بدأ السائح بضرب الطاولة بقبضتيه وسب الحلاق، ثم أمسك بزوج من ماكينة الحلاقة وقام بحلق جزء من شعر الحلاق التايلاندي قبل أن يخرج من الصالون دون دفع ثمن قصة شعره، وذلك بحسب ما رصدته الكاميرات بالصالون.

الحلاق يروي تفاصيل الواقعة

وفقاً لموقع central odditty، قال سوفاتشاي، الحلاق البالغ من العمر 32 عاماً، للصحفيين: "بعد أن ضرب الطاولة بقوة، أمسك برأسي وسحبه إلى الأسفل، ثم قام بقص شعري باستخدام ماكينة قص الشعر".

واستكمل حديثه موضحاً أنه لم يقم بالانتقام، أو الاعتداء عمن اعتدى عليه خوفاً من فقد وظيفته، وترك الأمر للقانون.

الحلاق يضطر إلى حلق رأسه بالكامل

أُجبر Suphachai على حلق رأسه بالكامل، وكان من المستحيل إخفاء الحفرة العميقة التي تركها السائح في شعره.

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