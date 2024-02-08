أغرب من الخيال.. ولادة رضيعة دون عيون والسبب مفاجأة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وُلدت طفلة أمريكية مصابة بحالة وراثية نادرة تؤثر على 30 شخصًا فقط في جميع أنحاء العالم، وقالت والدة الطفل "تايلور آيس": "لاحظت يوم الولادة أن ابنتي لا تستطيع فتح عينها وسألت الممرضة لكنها قالت لي أن الرضع حديثي الولادة لا يستطيعون فتح أعينهم على الفور".

وأضافت: "فحص طبيب الأطفال عين ابنتي الذي اكتشف أنها ليس لديها عيون"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

انهيار الأم بسبب حالة ابنتها

وأوضحت: "انفجرت في البكاء لأنني لم أستطع استيعاب ما يعنيه ذلك بشكل كامل في ذلك الوقت"، وقرر الأطباء في النهاية أن الطفلة "رينلي" ولدت مصابة بانعدام الرؤية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى ولادة حديثي الولادة بدون أنسجة العين أو الأعصاب البصرية.

كما وُلدت أيضًا دون هرمون الكورتيزول، وهذه العوامل أدت إلى إغلاق عينيها.

الحالة النادرة قد تؤثر على نمو الطفلة

وقال الدكتور نيت جنسن، عالم الوراثة الأمريكي في مستشفى الأطفال، إن حالة الطفلة نادرة، حيث إن بعض المرضى الذين يعانون من نفس التغير الجيني لديهم عين واحدة مصابة وقد تكون غائبة تماما كما هو الحال في حالة الرضيعة رينلي، أو أصغر، وفي هذه الحالة، تتأثر كلتا العينين.

وتابع أن هذه الحالة قد تؤثر على نمو رينلي الفكري والجسدي، وهناك احتمالية بنسبة 50% أن تنقل الطفلة هذا الاضطراب النادر إلى أطفالها في المستقبل.

وأضاف أنه لا يوجد علاج معروف يمكن أن يعيد العيون، لذلك يركز الأطباء على إعطاء الأطفال عيونًا صناعية للمساعدة في نمو العظام والأنسجة الرخوة حول تجويف العين، ومن المتوقع أن تخضع رينلي لعملية جراحية لتركيب عين صناعية.

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