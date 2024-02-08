مشروب شهير يهدد صحة القلب ويزيد السكر.. هل تتناوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مشروبات الطاقة غنية بالكافيين والسكر والعديد من المواد المُضافة، ولكن هل تعلم أنها قد تُشكل خطرا كبيرا على صحة القلب والسكري؟

وفقا لموقع "medicalnewstoday"، يُزيد تناول مشروبات الطاقة بانتظام أو بكميات كبيرة، من خطر ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

أثر مشروبات الطاقة على مستويات السكر

كما تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر، ويؤدي الإفراط في استهلاكها إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

هل يمكن لمشروبات الطاقة أن تسبب نوبة قلبية؟

ترتبط الجرعات العالية من الكافيين الموجودة بها، بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية في القلب، كما يؤدي المحتوى العالي من السكر في مشروبات الطاقة إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية في النهاية، عند استهلاكها بكميات كبيرة مع مرور الوقت.

أعراض النوبة القلبية

ألم في الصدر.

ألم الفك أو الكتف.

ضيق في التنفس.

الشعور بالضعف.

الإغماء.

الدوار.

التعب الشديد غير المبرر، خاصة عند النساء.

الغثيان.

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على القلب؟

توجد بعض الطرق التي تؤثر بها مشروبات الطاقة على القلب، وتشمل:

1. ضغط الدم:

المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة تزيد من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية وأنواع أخرى من أمراض القلب.

2. المشكلات الكهربائية:

يؤدي استهلاك مشروبات الطاقة إلى تعطيل النظام الكهربائي للقلب، وهذا بدوره يزيد من عدم انتظام ضربات القلب، وهو عامل خطر للسكتات الدماغية والسكتة القلبية.

3. استهلاك السكر:

يسبب استهلاك السكر الزائد زيادة الوزن، وخطر الإصابة بمرض السكري.

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