قاتل في منزلك.. 5 أمور عليك فعلها لتجنب مخاطر هذا الجهاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السخان الكهربائي أحد الأجهزة الأساسية في أي منزل، خاصة في فصل الشتاء، حيث يوفر الماء الساخن للاستحمام وغسل الأطباق وغيرها من الأمور الأخرى، لكنه قد يشكل خطرا كبيرا عند استخدامه بشكل خاطىء.

وذكر موقع "medium"، بعض النصائح التي تساعدك على الحماية من أضرار السخان.

- التهوية الجيدة

تأكد من وجود تهوية جيدة في المكان الذي يتم تركيب السخان فيه، وذلك لمنع تراكم الغازات الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون، فهو قاتل خفي، يهدد الأرواح بشكل صامت عند تراكمه في الأماكن المغلقة دون تهوية مناسبة.

- الصيانة الدورية

يوصي بإجراء فحص وتنظيف شامل للسخان الكهربائي من فني متخصص، يساعد ذلك على اكتشاف أي عطل، بالإضافة إلى تحسين كفاءته وإزالة الترسبات بداخله.

- تركيب السخان

التركيب السليم للسخان ضروري لتجنب المخاطر، مثل تسربات المياه أو انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون.

- السلامة الكهربائية

عليك التأكد من عدم وجود أي علامات تآكل أو تلف في الأسلاك المتصلة بالسخان، وفي حال وجود أي تلف، عليك تغييره فورا.

- الاستخدام الآمن للسخان

في حال استنشاقك رائحة غاز، عليك إخلاء منزلك على الفور والبقاء في الخارج.

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