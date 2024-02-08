متهمة بالنصب في مليار جنيه.. من هي البلوجر سلمى الغزولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد بعد تعدد البلاغات ضدهما، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت الشرطة لـ"سلمى" تهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه والنصب على تجار الملابس، لذا قررت النيابة العامة بمركز أشمون تجديد حبس المتهمة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

نصب سلمى الغزولي على تجار الملابس

ووفقا للاتهامات، اتبعت سلمى حيلة خداعية للنصب على تجار الملابس، حيث زعمت منحهم خصومات على الملابس وبعض المنتجات، ولكن بشرط تحويل الأموال من خلال تطبيق "إنستا باي".

من هي البلوجر سلمى الغزولي؟

بلوجر مصرية معروفة.

في العشرينات من عمرها.

صاحبة بيدج على الموضة.

اشترت صفحة عليها عدد كبير من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استغلت سلمى صفحات البلوجر المشاهير في مصر للإعلان عن منتجاتها.

استولت على مليار جنيه من 2000 ضحية من تجار الملابس.

أغلقت جميع صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاستيلاء على أموال الضحايا.

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