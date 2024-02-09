رجل يصدم الجميع ويتجول عاريا في مطار بفلوريدا.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت شرطة مقاطعة بروارد في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على رجل مخمور كان يتجول عاريا تماما في صالة أحد المطارات.

وأوقف مارتن إيفتيموف، صاحب الـ 36 عامًا، سيارته على رصيف مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي (FLL)، قبل دخول المبنى وخلع ملابسه بالكامل، وفقا لصحيفة "نيو يورك بوست" البريطانية.

وأظهرت لقطات من داخل المطار الرجل وهو يسير عاريا عبر ممرات تسجيل الوصول في المبنى رقم 1، والركاب كانوا يحاولون الابتعاد عنه.

الرجل يتحدث بطريقة غير لائقة

في النهاية، ذهب إيفتيموف إلى الخط الأمني لإدارة أمن المواصلات بالمطار، متجاوزا العديد من عملاء إدارة أمن المواصلات وكان يتحدث بشكل غير لائق.

وغيّر الرجل العاري بمساره بعيدا عن الشرطة وحاول فتح باب مكتوب عليه "ممنوع الدخول"، وبعدها ذهب عبر منطقة الفحص إلى خط تفتيش الأمتعة، واستقبله المزيد من الموظفين وحاولوا منعه وتهدئته.

الرجل يرفض الامتثال للشرطة

وعندما ذهب الضباط للقبض عليه، رفض وامتنع عن الذهاب معهم، ولكن قبض عليه في النهاية.

ووجهت إلى إيفتيموف مجموعة كبيرة من التهم، بما في ذلك مقاومة الاعتقال بالعنف، وضرب قوات الشرطة، والسير عاريا والكشف عن أعضائة التناسلية، بالإضافة إلى سلوكه غير المنضبط.

وحُجز في سجن مقاطعة بروارد بكفالة قدرها 3500 دولار، بالإضافة إلى حظر دخوله إلى المطار مرة أخرى نهائيا، مع إخضاعه لفحص الصحة العقلية وطُلب منه عدم تناول الكحول أو المخدرات الأخرى.

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