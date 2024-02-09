جينز القصة المستقيمة.. رمز الأناقة للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال جينز الأعمدة "Column Jeans" يمنح المرأة إطلالة جذابة، لذا فهو يعتبر رمز الموضة النسائية في 2024.

كما أنه يتسم بأرجل ذات قصة مستقيمة تبدو كالأعمدة، ويكون مريحا أكثر من الجينز السكيني الملتصق بالسيقان أو الباجي ذي القصة المترهلة.

ويتميز أيضا بقصة ذات وسط عال، والتي تعمل على إطالة القوام بصرياً.

وأشارت “Instyle” إلى أن جينز الأعمدة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق جينز الأعمدة مع بوت كاحل "أنكل بوت" وبليزر أنيق.

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