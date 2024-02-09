علامات خفية تدل على مرض الكلى- لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - أمراض الكلى من الأمراض الخطيرة التي لا تُظهر أعراض واضحة في مراحلها المبكرة، لذلك، من الضروري أن تكون على دراية ببعض الأعراض غير الواضحة التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى.

يقول الطبيب الروسي ميخائيل يليسييف أخصائي أمراض الكلى: "الكثير من أمراض الكلى في البداية تتطور من دون أعراض، وذلك لأن أعراضها تشبه أعراض أمراض أخرى".

أكثر أمراض الكلى انتشارا هي: مرض الكلى الكبيبي، الداء النشواني الكلوي، التهاب الحويضة والكلية، مرض الكلى المتعدد الكيسات، ومتلازمة الأباعد الورمية، وحصى الكلى"، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

- أعراض غير واضحة:

مثل ضيق التنفس الذي يظهر، مثل الوذمة، عند وجود احتقان في الجسم، وغالبا ما يظهر أثناء النشاط البدني، أو في حالة الاستسقاء الصدري أثناء الراحة.

وأشار إلى، تنسب هذه الأعراض أيضا، جفاف الجلد والحكة والضعف والتعب وسوء النوم.

بينما العلامات الأكثر وضوحا لأمراض الكلى، وتشمل:

ألم الظهر الذي يمكن الشعور به على أحد جانبي العمود الفقري أو كليهما ويحدث فجأة.

ألم أسفل البطن والفخذ.

عسر البول.

زيادة الرغبة في التبول.

صعوبة في التبول.

ويقول: "الأعراض الشائعة الأخرى هي تغير لون البول فمثلا يشير اللون الأبيض إلى مرض السكري، والتهاب المثانة الحاد، والتهاب الإحليل، والقصور الكلوي الحاد والمزمن، أما اللون الأصفر الغامق فيشير إلى زيادة تركيز الأحماض الصفراوية".

وتابع: "يحدث البول الدموي بسبب حصوات الكلى، ومتلازمة الأباعد الورمية، أما البول البني يدل على

إزالة كمية كبيرة من الميوغلوبين".

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