أسباب الصلع الوراثي.. متى يبدأ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُشكل تساقط الشعر ظاهرة شائعة بين الرجال، حيث يُعاني حوالي 50-60% منهم من الصلع بدرجات متفاوتة.

أسباب متعددة

يوضح البروفيسور ستانيسلاف إيونوف من كلية الطب بجامعة التعليم الروسية، أن تساقط الشعر قد يبدأ دون علامات واضحة، لكنه يتسارع مع مرور الوقت. وتختلف أسباب الصلع بين الرجال، وتشمل:

الصلع المرتبط بالعمر والغدد الصماء

يبدأ هذا النوع من الصلع عادةً بعد سن 50 عامًا، ويرتبط باختلال توازن الغدد الصماء وانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون الذكري. يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى ديهيدروتستوستيرون واختلال عملية تكوين بصيلات الشعر، مما يُسبب تساقط الشعر في الجزء الخلفي من الرأس وفي الجزء الجبهي.

الصلع الوراثي الأندروجيني

يُصيب هذا النوع من الصلع الرجال في سن مبكرة، مثلا في عمر 25 عامًا. ويرتبط بعوامل متعددة الجينات، ما يؤدي إلى زيادة هرمون التستوستيرون وديهيدروتستوستيرون.

الصلع المناعي

يُمكن أن يُعاني الأطفال من الصلع بسبب الأمراض الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية، ما ينتج عنه من رد فعل مناعي ذاتي للجسم. تُهاجم الأجسام المضادة خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

التشخيص والعلاج

يُمكن اكتشاف مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم وأسباب الصلع بإجراء تحليل بسيط.

العلاج الهرموني

في حالات انخفاض هرمون التستوستيرون، يُوصف العلاج الهرموني، لكنه قد لا يُبطئ تساقط الشعر بشكل فعال.