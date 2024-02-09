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دراسة حديثة: الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بالسرطان في أي عمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - خلصت دراسة حديثة أجريت في كوريا الجنوبية إلى أن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لمدة 15 عامًا على الأقل كان لديهم فرصة أقل للإصابة بالسرطان بنسبة 50٪ مقارنة بأولئك الذين استمروا في التدخين.

كان الانخفاض في خطر الإصابة بسرطان الرئة أكثر وضوحًا، حيث انخفض بنسبة 57٪ لدى الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن الخمسين و 40٪ لدى الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين في سن الخمسين أو أكثر.

وأكدت الدراسة على أن الإقلاع عن التدخين مفيد في أي عمر، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون منذ فترة طويلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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