هذا ما يفعله تناول الفول يوميا لصحة كليتيك- مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية، لكن كيف يؤثر تناوله يوميا على صحة الكلي؟

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، تقول في تصريح لـ"الخليج 365": "تناول الفول باعتدال جزءًا من نظام غذائي صحي للعديد من الأشخاص، لكن يجب على الذين يعانون من أمراض أو حصوات الكلى استشارة الطبيب حول الكمية التي يمكنهم تناولها بأمان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يؤثر سلبا على صحة الكلى".

الفوائد الصحية للفول

لفتت إلى، تناول الفول باعتدال يوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل:

- تعزيز صحة العضلات والأسنان، لاحتوائه على البروتينات.

- يساهم في دعم صحة العظام، نظرا لأنه غني بكمية وفيرة من الفوسفور.

- المغنيسيوم الموجود في الفول يدخل في عملية صنع البروتينات، فضلا عن ضبط نسبة السكر بالدم.

- كونه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، لذا فهو يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

- إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

فئات أخرى ممنوعة من تناوله:

1. الذين يعانون حساسية الطعام:

تناول الفول يؤدي إلى حدوث رد فعل مفاجئ، مثل تهيج الوجه أو الجلد والطفح الجلدي.

2. مرضى النقرس:

يُزيد استهلاك الفول من تفاقم أعراض النقرس لدى هؤلاء المرضى، مثل: التورم والاحمرار.

- مرضى القولون العصبي:

يجب على هؤلاء المرضى الامتناع من تناولها، تجنبا لتفاقم الأعراض، مثل: انتفاخ البطن، ومشكلات الجهاز الهضمي، والغازات.

- مرضى أنيميا الفول:

يجب على المريض الذي يعاني أنيميا الفول، تجنب استهلاك البقوليات، لأنها تُزيد أعراض الأنيميا لديهم.