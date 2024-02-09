نوع سمك يقي من النوبات القلبية ويخفض الكوليسترول.. اعرف سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الأسماك من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، لما لها من مذاق لذيذ، واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

و سمك التونة من أفضل الخيارات الغذائية لصحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

ويمكن إعداد وجبة منه بتكلفة 90 جنيها فقط لنصف كيلو، إذ يبلغ سعر سمك التونة 180 جنيها في الأسواق.

تأثير سمك التونة على خفض الكوليسترول الضار والنوبة القلبية

- خفض مستويات الكوليسترول الضار

بسبب احتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 والبروتين، ما يساهم في تقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، وفقا لموقعي "health"، وwebmd".

- الوقاية من النوبة القلبية

تساعد المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونة على تقليل تراكم الكوليسترول داخل شرايين القلب، ما يساعد على الوقاية من النوبة القلبية وأمراض الأوعية الدموية.

فوائد أخرى لسمك التونة

- البروتينات

يحتوي هذا النوع من السمك على نسبة عالية من البروتين، وهذا يجعله خيارا جيدا لدعم صحة العضلات.

- مصدر غني بفيتامين د

مصدر غني بفيتامين د الضروري لأجسامنا، لذا يساعد استهلاكها على تعزيز صحة العظام وتقوية جهاز المناعة.

- تقليل خطر الإصابة بالسرطان

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بها، تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم.

- إنقاص الوزن

غنية بكمية عالية من البروتين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

- منع فقر الدم

كما تعد مصدرا ممتازا لفيتامين ب12، وهو فيتامين ضروري لتكوين الحمض النووي، ومنع فقر الدم.

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