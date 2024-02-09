5 أعراض تنذرك بنقص الحديد بجسمك.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض إذا ظهرت عليك تدل على نقص الحديد بجسمك، وإذا ظهرت عليك يجب عدم إهمالها، منعا لحدوث أضرار كبيرة.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد، فمن دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين (الهيموجلوبين)، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

ويمكنك عادة علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد.

ويلزم أحيانا إجراء المزيد من الاختبارات أو العلاجات لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ولا سيما إذا كان طبيبك يرتاب في وجود نزيف داخلي.

الأعراض

تشمل مؤشرات المرض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والأعراض ما يلي:

الإرهاق الشديد.

الضعف.

شحوب الجلد.

ألم الصدر.

تسارع ضربات القلب.

وهناك أعراض آخرى شائعة مثل ما يلي:

ضيق النفس.

الصداع، أو الدوار، أو الدوخة.

برودة اليدين والقدمين.

التهاب أو ألم في اللسان.

هشاشة الأظافر.

الأسباب

فقدان الدم.

نقص الحديد في نظامك الغذائي.

عدم القدرة على امتصاص الحديد.

الحمل.

الوقاية

اختر أطعمة غنية بالحديد

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

اللحوم الحمراء، لحم الدواجن.

المأكولات البحرية.

البقوليات.

الخضراوات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ.

الفواكه المجمدة، مثل الزبيب. والمشمش.