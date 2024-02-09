مشروبات قد تسبب الوفاة إذا تناولتها مع القهوة.. هل تريد معرفتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكافيين منبه طبيعي موجود في العديد من المشروبات، مثل القهوة والشاي، ووفقا لحديث استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365"، توجد بعض المشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، حال تناولها مع الكافيين.

وفي بعض الحالات النادرة، قد تؤدي إلى الوفاة مثل:

مشروبات الطاقة

تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكر، وربما مواد منشطة أخرى.

خطورة مشروبات الطاقة

زيادة خطر اضطرابات القلب وضغط الدم.

الأرق والقلق.

الجفاف.

في حالات نادرة، قد تؤدي إلى الوفاة.

المشروبات الغازية

تحتوي على كميات عالية من السكر والكافيين.

خطورة المشروبات الغازية

زيادة خطر السمنة وأمراض القلب والسكري.

تسوس الأسنان.

هشاشة العظام.

بعض أنواع العصائر

عصير الجريب فروت:

قد يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم.

قد يسبب اضطرابات في وظائف الكلى.

عصير البرتقال:

قد يزيد من حموضة المعدة

مشروبات الأعشاب

الزنجبيل:

قد يسبب سيولة الدم.

قد يسبب اضطرابات في المعدة.

الكحول:

زيادة خطر اضطرابات القلب وضغط الدم.

تلف الكبد.

الإدمان

في حالات نادرة، قد تؤدي إلى الوفاة.

قاتل في منزلك.. 5 أمور عليك فعلها لتجنب مخاطر هذا الجهاز



فوائد الأرز الأسود.. وسبب تسميته بهذا الاسم



لن تتوقع ما تفعله الطعمية في مستويات السكر.. مفاجأة

3 أبراج لا تفضل الهدايا في عيد الحب.. "عاوز فلوس"

4 علامات للتفرقة بين الذهب المغشوش والأصلي.. ما علاقة المغناطيس؟