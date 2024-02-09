هدايا الفلانتين 2024.. أفكار بسيطة وعلى قد الإيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

عيد الحب فرصة جيدة للتعبير عن مشاعرك تجاه من تُحب، لا يُشترط أن تكون الهدية باهظة الثمن، فالمشاعر الصادقة هي أهم شيء.

ويحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، يُعرف أيضًا باسم عيد الفلانتين، وهو يوم للتعبير عن الحب والتقدير للأشخاص المقربين منك.

أفكار هدايا وطرق احتفالات بسيطة للفلانتاين

وإذا كنت ترغب في تقديم هدايا لحبيبتك في هذا اليوم لتسعدها، نقدم بعض الأفكار التي يمكن تقديمها، وفقا لما ذكر موقعا "goodhousekeeping" و"elle".

هناك العديد من الطرق للاحتفال بعيد الحب مثل:

إرسال بطاقات المعايدة أو الزهور أو الهدايا الأخرى

قضاء وقت رومانسي مع شريكك

تناول العشاء في مطعم

حضور حفلة موسيقية أو عرض مسرحي

كتابة قصيدة أو أغنية عن حبك

الهدايا المحببة للكثير من الفتيات، حيث يمكنك كتابة عبارة بخط يدك عليها اسم شريكك.

باقة من الزهور

تعد أيضا من الهدايا التي يمكن أن تسعد بها شريكك كثيرا، بالإضافة إلى يمكنك إرسال رسالة حب مع باقة الزهور تعبر بها عن مدي حبك لها.

إطار صور خشبي رومانسي

هذه هدية شخصية ومدروسة ستُظهر لحبيبتك كم تقدر ذكرياتكم معًا، اختر إطارًا خشبيًا جميلًا وقم بإدخال صورة لكما معًا. يمكنك أيضًا كتابة رسالة حب قصيرة على الإطار.

مستحضرات العناية بالبشرة

تحب جميع النساء الاهتمام ببشرتها، لذا يعتبر اختيار أدوات عناية بالبشرة لحبيبتك خيارا جيدا ستفرح به كثيرا.

حقيبة يد

يمكنك أيضا شراء حقيبة يد مصنوعة من الجلد الناعم، فهي بمثابة هدية رائعة وعملية في حمل مستلزماتها أثناء الخروج من المنزل.

ساعة يد

من الهدايا القيمة التي يمكن تقديمها لحبيبتك في عيد الحب ستنال إعجابها كثيرا.

حذاء رياضي

يمكن أن تختاري لها حذاء رياضيا أو طقم ملابس للتمارين.

مجفف شعر

يمكنها الحصول على تسريحات شعر رائعة في غضون دقائق عند الخروج بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل.

برفيوم

يمكنك أيضا اختيار برفيوم من الأنواع المفضلة إليها، ليمنحها رائحة متميزة وجذابة.

الكتب والروايات

إذا كانت من محبي القراءة، يمكنك شراء مجموعة من الكتب والروايات المفضلة لديها.

الملابس القطنية

يمكنك اختيار ملابس مصنوعة من خامة القطن الناعمة، لكى تشعرها بالراحة أثناء النوم.

نصائح لاختيار الهدية يوم عيد الفلانتين

فكر في أسلوب حبيبتك

ضع ميزانيتك في الاعتبار

تأكد من جودة الهدية التي ستقوم بتقديمها لشريكك

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