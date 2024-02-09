وفري فلوسك.. 7خرافات حول منتجات العناية بالبشرة عليك معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

عالم العناية بالبشرة في بعض الأحيان يبدو وكأنه مغامرة باهظة الثمن، لكنك قد لا تحتاجين دائمًا إلى أغلى المنتجات للعناية الفعالة بالبشرة، فالجودة لا تأتي دائمًا بسعر باهظ، وفهم الأساسيات يمكن أن يوفر عليك النفقات غير الضرورية، نستعرض في هذا التقرير خيارات صديقة للميزانية وفعالة لصحة بشرتك وفقاً لموقع bright side.

1. الخرافة: زيادة عامل الحماية لواقي الشمس (SPF) تزيد فاعليته

عندما يتعلق الأمر بواقي الشمس، فإن استخدام عامل حماية من الشمس (SPF) لا يكون دائمًا أفضل بكثير من العامل الأقل، يقترح الخبراء عادةً استخدام عامل حماية من الشمس SPF 30 على الأقل، لأنه يحجب 97% من الأشعة فوق البنفسجية فئة B.

يحجب عامل الحماية من الشمس SPF 15 حوالي 93% من الإشعاع ، ويمكن أن يحميك عامل الحماية من الشمس 50 من 98%. نظرًا لعدم وجود واقي شمسي يمكنه توفير حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية، فإن الفرق بين استخدام واقي الشمس SPF 30 وSPF 50 ليس كبيرًا لذا، لا تشعري بأنك مضطرة إلى الإسراف في استخدام أعلى عامل حماية من الشمس (SPF).

2. الخرافة: الصابون المضاد للبكتيريا أفضل للحفاظ على نظافة البشرة

الصابون المطهر أو الصابون المضاد للميكروبات هو نفس الصابون العادي، ولكن مع إضافة بعض المواد الكيميائية لمحاربة البكتيريا ومنع العدوى، ويحتوي على ما يسمى بالتريكلوسان أو التريكلوكربان، وهو غير موجود في الصابون العادي.

ولكن هنا تكمن المشكلة، على الرغم من أن هذا الصابون قوي على البكتيريا، إلا أنه قد يكون قاسيًا بعض الشيء على بشرتك، فهو لا يقضي على البكتيريا الضارة فقط، بل أيضًا على البكتيريا النافعة الموجودة على بشرتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المواد الكيميائية المضافة تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية، مما يجعلها جافة ومتهيجة نوعًا ما.

3. الأسطورة: المنتجات عالية التكلفة أفضل

المنتجات باهظة الثمن ليست دائمًا فعالة وأفضل اختيار، حتى لو كانت تحتوي على مكونات "نادرة" ،لذا عندما يتعلق الأمر بالمرطبات، فإن الفجوة بين المرطبات مرتفعة الثمن والمتوسطة تتلخص في كيفية تسويقها وتغليفها واسمها التجاري ومقدار شهرته وصورته الذهنية لدى الناس.

4. الخرافة: منتجات العناية بالبشرة الطبيعية والنباتية أفضل لبشرتك

لا تخلط بين كلمة "طبيعي" وبين كونها آمنة تمامًا أو صديقة للبيئة، بعض المنتجات الطبيعية تحتوي على مكونات كيميائية، حتى مستحضرات التجميل العضوية يمكن أن تسبب الحساسية.

هناك بعض الزيوت النباتية الأساسية، مثل البرجموت لرائحته الحمضية، يمكن أن يجعل بشرتك حساسة ويسبب حروق عند التعرض لأشعة الشمس.

5. الخرافة: جسمك يكون مناعة ضد المنتجات وتفقد فاعليتها بمرور الوقت

بشرتك لا تكون مناعة ضد منتجات العناية بالبشرة مع مرور الوقت، ولا توجد أدلة علمية تؤكد أن البشرة لا تستجيب إذا واظبطت على نفس المنتج لفترة طويلة، وإذا شعرت أن منتجاتك لا تؤدي الغرض، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية لمعرفة ما يحدث وإجراء التغييرات بعناية لذلك، لا داعي للقلق بشأن اعتياد بشرتك على منتجاتك معينة وإنفاق المزيد من المال لشراء منتجات جديدة.

6. الخرافة: منتجات لتصغير حجم المسام

لا يوجد منتجات لتصغير المسام الواسعة، فالمسام هي جزء من جيناتك، ولا يمكن تغير هيئتها بشكل كامل، لكن يمكن تقليصها باستخدام المنتجات التي تعزز صحة بشرتك بشكل عام.

عندما تكون المسام مسدودة بالأوساخ والزيوت والبكتيريا، فقد يبدو حجمها أكبر من المعتاد، والتعرض لأشعة الشمس أيضاً يمكن أن يلعب دورًا في ذلك.

7. الخرافة: القضاء على الهالات السوداء بالكريمات فقط

الاعتماد على الكريمات فقط لا يمنحك النتائج المرغوبة، عادة تظهر الهالات السوداء بسبب عوامل الوراثة وعادات ونمط الحياة والبيئة.

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