7 فوائد للجسم عند تناول الفاصوليا البيضاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الفاصوليا البيضاء من الوجبات المصرية الشهيرة الموجودة في كل بيت، وعلى الرغم من فوائدها فإن البعض لا يفضلونها أو لا يحبون طعمها ومع ذلك فهي وجبة مهمة وموفرة بالنسبة للأمهات، لذلك نستعرض أهم فوائدها بحسب موقع«ويب طب» البريطاني.

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء

تعتبر الفاصوليا من الوجبات منخفضة المؤشر الغلايسيمي، الذي يقوم بتصنيف الطعام وفقًا لتأثيره على مستوى السكر في الدم، لذلك فهي مفيدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وتقلل من الجوع والمزاجية المرتبطة به.

- تساعد في تنظيف الجسم

من بين فوائد الفاصوليا البيضاء أنها تحتوي على مادة تدعى المولبدينوم المهمة لصحة الإنسان، إذ تستطيع تحفيز عدد من الإنزيمات التي تعمل على تنظيف الجسم من السموم، كما أنها تساعد الجسم في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة فيه.

- مصدر غني بالبروتين

تشتهر الفاصوليا البيضاء بكونها مصدر البروتين النباتي الذي ينصح به أطباء التغذية؛ لأنه يدخل في العديد من العمليات والوظائف، وبدورها تعد الفاصوليا البيضاء غنية بالبروتين، كما أنها تمد جسمك بالكربوهيدرات.

فوائد أخرى للفاصوليا البيضاء

- تعزيز صحة القلب

- تحسين قدرات العقل والدماغ.

- الحفاظ على صحة العيون.

- ترطيب الجلد وتعزيز صحته وسلامته.

- التقليل من علامات الشيخوخة.

قالت الدكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن الفاصوليا البيضاء والخضراء لهم فوائد عدة.

- غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل A وC وK، فضلا عن المنجنيز والفولات.

- تساعد الفاصوليا على خسارة نسبة كبيرة من الوزن، بسبب السعرات الحرارية البسيطة المتوفرة بها.

- تعزز صحة الأمعاء، إذ تحتوي عل كميات كافية من الألياف الغذائية.

- تحمي الجسم من خطر الإصابة بميكروبات الأمعاء المختلفة، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالاكتئاب والتوتر.

- تعزز الجهاز المناعي، لأنها غنية بفيتامين C، وهي إحدى المصادر المهمة لمضادات الأكسدة القوية.