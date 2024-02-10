8 دول لديها أقصر ساعات عمل في الأسبوع.. لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تختلف عدد ساعات العمل في كل دولة عن غيرها، لكن هل تعرف الدول التي لديها أقصر ساعات عمل في الأسبوع؟

في هذا التقرير نستعرض 8 دول لديها أقصر ساعات عمل في الأسبوع.

فانواتو " دولة في أوقيانوسيا"

24.7 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل، بحسب تايمز أوف إنديا.

جزر كيريباتي

27.3 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل.

موزمبيق

28.6 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل.

رواندا

28.8 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل.

النمسا

29.5 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل.

أثيوبيا

29.8 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل.

الصومال

30.1 ساعة في المتوسط أسبوعيًا لكل شخص عامل.

الدنمارك

"في المتوسط، يعمل الرجال 33.1 ساعة أسبوعيًا وتعمل النساء 29.5 ساعة".

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