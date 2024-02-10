وفاة رئيس وزراء هولندا السابق وزوجته بالقتل الرحيم.. عاشا 70 عاما وماتا معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فارق رئيس وزراء هولندا الأسبق دريس فان أجت، الحياة وزوجته بما يعرف بـ"القتل الرحيم".

وتولى دريس فان أجت رئاسة الوزراء، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982 عن عمر يناهز الـ93 عاما.

ووفقا لـ timesofindia، توفي رئيس الوزراء الهولندي الأسبق عن طريق ما يعرف بالقتل الرحيم يدا بيد مع زوجته، وسيتم دفنهما في مراسم خاصة في مدينة نايميخن شرقي البلاد.

والقتل الرحيم هو إنهاء حياة الإنسان عن قصد، وقد يحدث عن طريق حقن الطبيب المريض بعقار مميت بهدف تخفيف ألمه ومعاناته، إذا كان مصابا بمرض لا يرجى شفاؤه، ويسمى في تلك الحالة الموت الرحيم، أو قد يزود الطبيب المريض بالأدوية التي تساعده على الانتحار، وتعرف تلك الحالة بالمساعد على الانتحار.

وعاش دريس فان أجت مع زوجته أوجيني أكثر من 70 عاما، وتوفيا معا.

وفي عام 2019، أصيب فان أجت بنزيف دماغي أثناء إلقائه خطابا في حفل لدعم ذكرى فلسطينيين، لم يتعاف منه تماما.

فان أجت كان يحب ركوب الدراجات، واضطر إلى ترك تلك الهواية في عام 2019 بعد سقوطه.

وأسس أجت منتدى الحقوق عام 2009 الذي يدعو إلى سياسة هولندية وأوروبية عادلة ومستدامة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، كما أصبح صريحا بشأن دعمه للشعب الفلسطيني.

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