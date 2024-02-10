سيدة تفسد حفل زفاف شقيقها بهذه الطريقة.. ورد فعل صادم من العروس- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تحول حفل زفاف في الولايات المتحدة إلى فوضى بعد أن دخلت أخت العريس في حالة ولادة مُبكرة، مما أثار غضب العروس واتهامها لأخت زوجها بـ "سرقة" يوم زفافها.

بدأت الأحداث في حفل زفاف عروس في الولايات المتحدة عندما شعرت أخت زوجها دينيس، بآلام المخاض في شهرها السابع من الحمل.

وبينما سار حفل الزفاف بسلاسة في البداية، سرعان ما تحول إلى فوضى مع بدء دينيس في الولادة.

أوضحت العروس، في منشور لها على موقع "Reddit"، أن مخاض دينيس كان "صدمة لنا جميعًا" لأن حملها كان بدون أي مضاعفات حتى ذلك الحين.

وُلد الطفل دون مشاكل كبيرة، لكن دنيا اتهمت دينيس بـ "التعمد" في الولادة خلال حفل زفافها، قائلة: "سأعترف أنني وزوجي شعرنا بالانزعاج بعض الشيء لأنها سرقن منا يوم زفافنا بسبب هذا".

تسبب هذا الحادث في توتر العلاقات بين العروس وشقيقة زوجها، حيث اتهمت عائلة العريس بـ "الأنانية" وعدم مراعاة مشاعرها.

من جهتها، دافعت دينيس عن نفسها قائلة، إنها لم تكن تتوقع أن تبدأ في الولادة خلال حفل زفاف شقيقها، وأنها حاولت مواصلة الحفل حتى لا تُفسد فرحة شقيقها.

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