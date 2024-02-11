معجزة بسبب نكته.. امرأة تستيقظ من غيبوبة بعد 5 سنوات بطريقة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت امرأة أمريكية تدعى جينيفر فليولين لحادث سيارة في سبتمبر 2017، أدى إلى دخولها في غيبوبة، ولكن بعد 5 سنوات استيقظت جينيفر وهي تضحك ردًا على نكتة قالتها والدتها، وفقا لموقع "ndtv".

استيقظت ضاحكة بسبب نكتة قالتها والدتها

وقالت والدتها بيجي مينز: "عندما استيقظت ابنتي كانت تضحك وهي تحاول استعادة قدرتها على النطق والحركة بعد دخولها في غيبوبة لمدة 5 سنوات".

السيدة غير قادرة على النطق بعد استيقاظها

وأضافت البالغة من العمر 60 عاما: "رغم أنها استيقظت، فإنها لم تكن قادرة على التحدث، وكانت تنام كثيرًا في البداية، ومع مرور الوقت أصبحت أقوى وأكثر استيقاظًا".

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