للأمهات.. فوائد غير متوقعة للرضاعة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - للرضاعة الطبيعية فوائد كثيرة للصحة العقلية للأم، وهذا يرجع إلى هرمون الأوكسيتوسين، الذي يُطلق عليه "هرمون الحب".

ويؤدي إطلاق الأوكسيتوسين بعد الولادة إلى تدفق حليب الثدي، وتوليد مشاعر دافئة وغامضة تجاه طفلها، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2021 أنه كلما طالت مدة إرضاع المرأة، انخفض خطر إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.

وتوفر الرضاعة الطبيعية للأم فوائد صحية أخرى ذات طابع هرموني، أهمها: الوقاية من عدة أنواع من أورام الثدي وسرطان المبيض، وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

وإلى جانب ذلك، تساعد الرضاعة الطبيعية في التخلص من وزن الحمل.

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