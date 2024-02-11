هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القرفة يوميا- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن تناول القرفة مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري.

كما أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمقدمات السكري، وهذا يمنع الإصابة بمرض السكري، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في مرحلة ما قبل السكري، تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة فوق المستويات الصحية، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتلبية معايير تشخيص مرض السكري.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى عدد من المضاعفات الخطيرة المحتملة، بما في ذلك أمراض القلب والالتهابات وأمراض الكلى.

قام العلماء بإجراء الدراسة على 18 شخصًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وتم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري.

وتم وضع المشاركين على نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، ولكنه خال من الخضروات لمدة شهر.

وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تناول نصفهم كبسولة دواء وهمي مرتين يوميًا، وتناولت المجموعة الأخرى كبسولة تحتوي على ملعقة صغيرة من القرفة.

ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا القرفة لديهم مستويات سكر في الدم "أقل بشكل ملحوظ" ونسبة جلوكوز أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

ووجد الباحثون أن القرفة خفضت مستويات السكر في الدم بشكل كبير لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يعانون من مقدمات السكري.

وقال الباحثون: "إن القرفة، وهي نوع من التوابل متاحة على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".

ومع ذلك، حذر الباحثون غير المشاركين في الدراسة من أنه لا تزال هناك حاجة لتجارب أكبر.

وقالت إحدى المشاركات في الدراسة أن القرفة كان من الممكن أن تخفض مستويات الجلوكوز بسبب مستوياتها العالية من مادة البوليفينول ومركبات مثل السينامالدهيد ومضادات الاكسدة.

وأضافت أن القرفة تقلل الالتهابات الضارة وتدعم الكبد بتخزين الجلوكوز الزائد على شكل جليكوجين لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها العلماء صلة محتملة بين القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة جمعية الغدد الصماء أن تناول مكملات القرفة مع الوجبات يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري بعد ثلاثة أشهر.

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