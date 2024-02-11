طريقة تخزين الجبن القريش في الثلاجة أطول وقت.. «هتفضل زي ما اشتريتيها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجبن القريش واحدة من الوجبات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويلجأ الكثيرون إلى شرائها نظرًا لطعمها الذي لا يقاوم، إلى جانب قوامها المميز، الذي يجعلها خيارًا لهواة الأطعمة الصحية، لاحتوائها على أقل قدر من الدهون، الأمر الذي يدفع الكثيرون إلى إيجاد طريقة لتخزين الجبن القريش في الثلاجة أطول وقت ممكن.

الجبن القريش واحدة من الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين والكالسيوم، التي يحتاج لها الجسم دومًا، لكثرة فوائدها الصحية، ليقدم موقع «Bright side» طريقة تخزين الجبن القريش في الثلاجة أطول وقت ممكن والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

طريقة تخزين الجبن القريش

يبحث الكثيرون عن طريقة تخزين الجبن القريش لأطول وقت في الثلاجة، دون أن تتعفن، الأمر الذي يبدو بسيطًا في حال اتباع تلك الخطوات على حدة:

- تعتمد الخطوة الأولى لتخزين الجبن القريش في الثلاجة، هو وضعها داخل وعاء محكم الغلق، وإغلاقه جيدًا، لضمان عدم دخول الهواء إليها، الذي يتسبب في تعفنها نتيجة تأثرها بالرطوبة.

- يمكن دهن السطح الخارجي للجبن القريش بأحد أنواع الزيت النباتي، الأمر الذي يزيد من فترة حفظها في الثلاجة، دون أن تتعفن، ويمكن إضافة الزعتر أو البقدونس إليها.

- وجب عليك البعد تمامًا عن وضع جبن القريش في الثلاجة لأن ذلك يتسبب في تغير طعمها ونكهتها إلى حد كبير، لذا يفضل البعد عن تلك العادة قدر الإمكان لأنها ربما تؤدي إلى تعفنها.

نصائح للحفاظ على الجبن القريش

- يفضل عند تناول الجبن القريش بعد حفظها في الثلاجة لفترة طويلة، عدم أكلها مباشرة وتركها قرابة الـ30 دقيقة ومن ثم تناولها.

- ينصح بتناول الجبنة القريش في غضون 3 أو4 أيام من مجرد فتحها.

- وضع الجبن في وعاء وعدم تركها داخل كيس أو ما شابه.

طريقة أخرى لحفظ الجبن القريش دون أن تتعفن

- وضع الجبن القريش في علبة ويفضل إضافة الماء الدافىء لها، حتى يغطيها تمامًا.

- قطعي 2 قرن فلفل إحداهما حار والآخر بارد ويتم إضافته إلى الجبنة مع المياه بالإضافة إلى 3 نقاط من زيت الزيتون.

- بمجرد ملاحظة أن الماء برد قليلًا، يتم إضافة غطاء إلى العلبة، والعمل على غلقه جيدًا، ومن ثم وضع العلبة في الثلاجة.