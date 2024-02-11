هذا ما يحدث عند وضع البيض في الفريزر- مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البيض من الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات الضرورية اللازمة لصحة الجسم، لكن ما يحدث عند وضعه في الفريزر؟

- تمدد السائل:

لا يجب تجميد البيض النيئ في قشرته، حيث يحتوي على الماء الذي يتمدد عند تجميده، ما يتسبب في تشقق القشرة، وهذا يمكن أن يسمح للبكتيريا بداخلها ويجعل استهلاكها خطيرا، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"insider".

- التلوث البكتيري:

تُعرض القشرة المكسورة محتويات البيضة لخطر التلوث البكتيري.

- تغير القوام:

يؤثر تجميد البيض النيئ والمقشر سلبا على قوامه، حيث يصبح صفار البيض سميكا ويُشبه الهلام، ما يصعب استخدامه في الطهي أو الخبز.

مخاطر تجميد البيض المسلوق:

يصبح بياض البيض مطاطيا عند تجميد البيض المسلوق، ما يجعله قوامه متغير.

كيف يؤثر التجميد على البيض النيئ؟

يتفاعل كل من بياض وصفار البيض بشكل مختلف مع التجميد.

بياض البيض:

لا يظهر بياض البيض الخام المجمد تغيرا ملحوظا في الملمس بعد الطهي، يؤدي تجميده إلى تحسين قدرته على تكوين الرغوة، ما يجعله مثاليا لصنع المخبوزات جيدة التهوية.

صفار البيض:

عند تجميده، يصبح قوامه سميكا يشبه الهلام.

ويساعد إضافة السكر أو الملح إليه قبل تجميده على تحسين نسيج الصفار، ومنع تكون مادة هلامية تعرف باسم الجيلاتين.

طرق تجميد البيض:

- تجميد البيض الكامل:

كسر البيض في وعاء وخفقه حتى يتم دمجه بالكامل.

سكب الخليط في وعاء آمن للتجميد، ثم حفظه في الفريزر لاستخدامه مرة أخرى.

للتذويب والطهي، يمكنك تجميد كل بيضة على حدة.

- تجميد بياض البيض وصفاره بشكل منفصل:

كسر البيض ووضع الصفار وبياض البيض في أوعية منفصلة.

سكب كل بياض بيضة في إناء مكعبات الثلج، ثم أضف ربع ملعقة صغيرة من الملح أو نصف ملعقة صغيرة من السكر واخفقها.

اسكب هذا الخليط في وعاء آمن للتجميد.

- البيض المطهي

لتجميد البيض المطبوخ، اترك الطبق ليبرد تماما، ثم لفه بإحكام في غلاف بلاستيكي، وتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

نصائح لإذابة البيض المجمد بأمان:

1. الطهي الكامل

يجب طهي البيض بشكل كامل قبل استهلاكه، لتقليل خطر الإصابة بأمراض تنتقل عن طريق الغذاء.

2. إذابة بطيئة

لإذابة البيض المجمد بأمان، ضع الحاوية في الثلاجة طوال الليل.

3. استخدام الماء الجاري

إذا تم تجميد البيض في حاوية مغلقة، يمكنك إذابته تحت الماء الجاري البارد.

4. الطهي في نفس اليوم

يجب طهي في يوم تذويبه لتجنب نمو البكتيريا بداخله.

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