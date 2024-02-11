راكب يعثر على شيء غير متوقع في وجبة الغداء.. لن تتوقع ماذا وجد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في حادثة مقززة، عثر أحد ركاب القطار على صرصار ميت في وجبة الغداء التي تم تقديمها له على متن القطار، وأثارت هذه الحادثة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركها أحد الركاب، ودعت إلى تسليط الضوء على معايير النظافة والسلامة الغذائية في القطارات، وفقا لما جاء في "indiatvnews".

وأظهرت الصورة بوضوح وجود الصرصار، كما شارك الراكب صورة نموذج الشكوى الذي قدمه في محطة جبلبور بشأن الحالة غير الصحية للطعام.

تفاصيل الواقعة

وكتب الراكب في منشور على X إلى جانب الصور: "كنت مسافرا في 1/02/2024 بالقطار رقم 20173 RKMP إلى JBP (Vande Bharat Exp)، لقد شعرت بالصدمة عندما رأيت صرصورا ميتا في علبة الطعام التي قدموها لي".

واستجابت السلطات بسرعة للحادث، وأصدرت اعتذارا للراكب عن التجربة غير السارة، وقالت IRCTC أثناء ردها على الصدمة: "سيدي، اعتذارنا الصادق عن التجربة التي مررت بها، يتم النظر إلى الأمر على محمل الجد، وتم فرض عقوبة باهظة على مقدم الخدمة المعني".

تسجيل شكوى الراكب والرد عليها

وبشكل منفصل، ردت شركة سكك حديد سيفا على التغريدة وقالت إنه تم تسجيل شكوى، وكتبوا: "تم تسجيل شكواك على RailMadad وتم إرسال رقم الشكوى عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم هاتفك المحمول".

وعلق بعض المستخدمين بروح الدعابة على الموقف نظرا للطبيعة الشائعة لمثل هذه الحوادث في القطارات الهندية، ولكن جاءت بعض التعليق الأخرى أكثر سلبية.

وكتب أحد المستخدمين: "شكرا على الكشف عن الجودة، ولن أطلب أبدا في السكك الحديدية من الآن"، وعلق أخر مازحا: "تخيل الألم الذي مر به الصرصور".

وقال آخر مازحا: "لقد كانت وصفة دجاج مع قليل من الصراصير"، بينما قال ثالث مازحا: "لا تقلق، لن يفرضوا عليك أي رسوم إضافية"، وقال مستخدم آخر: "لقد أخطأت السكك الحديدية بشكل كبير بسبب سوء العناية".

ومنذ تداوله، حصد المنشور الذي تضمن علامات رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير السكك الحديدية أشويني فايشناو، والعديد من مقابض السكك الحديدية الأخرى ذات الصلة، أكثر من 34 ألف مشاهدة على المنصة.

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