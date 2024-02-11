كارثة.. العثور على 100 جثة قطة في ثلاجة منزل والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة شهدتها إحدى مدن جنوب فرنسا، حيث عُثر على أكثر من 100 قطة ميتة داخل ثلاجة في أحد المنازل الموجودة بالقرب من مدينة كان، وكانت تخرج من المنزل روائح كريهة قوية، وأصوات نباح القطط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة metro البريطانية، تم استدعاء الشرطة إلى هذا المنزل، ورافقهم مجموعة أشخاص لحماية الحيوانات، وكانت الصدمة عند دخول المنزل، حيث وجدوا عشرات الجثث المحشورة داخل الثلاجة وجميعها يعود إلى قطط.

التأكد من السلامة العقلية للرجل

وألقي القبض على الرجل الذي لم يذكر مالك المنزل اسمه، وعند التحقيق معه، قال إنه يحب قططه ويريد منحها حياة أبدية ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ، باستثناء جعل القطط تنام، وجرى التأكد أن الرجل يعاني من حالة نفسية سيئة، وسيُعرض على رعاية للتأكد من سلامته العقلية.

ووجدت مجموعة حماية الحيوان الفرنسية، أنه تم اكتشاف 38 قطة أخرى، بما في ذلك 12 قطة صغيرة وواحدة حامل على قيد الحياة حول منزل الرجل، وكانت تظهر على بعضها علامات التيفوس، بينما كانت قطط أخرى تحمل جروحا مختلفة وتعاني من سوء التغذية.

أحد الجيران: منزل الرجل كان بيت رعب حقيقي

وذكر أحد الشهود أن القطط كانت تعيش في منزل هذا العجوز صاحب الـ66 عامًا، لسنوات طويلة وكانوا جميعًا في حالة سيئة للغاية، وقال: "لقد كان بيت رعب حقيقي كانت هناك قطط أخرى مدفونة في الحديقة"، وحول عدم تقديم أحد شكوى ضده، أوضح أن هناك الكثير من الشكاوى المقدمة بداية من عام 2019 إلى عام 2021، وذلك ما أكدته الشرطة، ولم تكن هناك مشكلة سوى وجود قطط كثيرة وتم سحب 58 قطًا في هذا الوقت.

ولكن أكد رجال الشرطة أنه عند زيادة الشكاوي مرة، أخذوا إذن تفتيش المنزل بعد مرور 60 يوم، وسرعان ما توجهوا لتفتيش المنزل برفقة مجموعة حماية الحيوانات الفرنسية.

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