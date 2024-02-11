فيديو صادم.. "خناقة وحشية" بين طلاب مدرسة تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشر مؤخرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقي اهتماما كبيرا، وأظهر مشاجرة جسدية بين تلميذين في الهند.

ويُظهر الفيديو مشاجرة حامية فيما يبدو أنه ممر مدرسة، حيث يتبادل المراهقون اللكمات والصفعات في اشتباك قصير ولكنه شديد.

ولحسن الحظ، يتدخل طالب آخر بسرعة وينجح في تهدئة الوضع ويفصل بين المقاتلين، بحسب ndtv.

يسلط الفيديو الضوء على الطبيعة الشديدة للنزاعات بين الأولاد المراهقين في المدارس.

ويمكن رؤية أحد الطلاب المشاركين في الشجار وهو يرتدي سترة ممزقة، ما يدل على شدة المشاجرة الجسدية، ولم يتضح من الفيديو الأسباب الكامنة وراء الشجار ودوافع المتورطين.

ويثير انتشار الفيديو مخاوف بشأن انتشار الشجارات الجسدية بين أطفال المدارس ويؤكد على أهمية تنفيذ تدابير فعالة لمنع مثل هذه الحوادث ومعالجتها، إذ يجب على المدارس معالجة القضايا الأساسية التي تساهم في صراعات الطلاب، بما في ذلك فجوات التعلم الاجتماعية والعاطفية، والتنمر، والتوتر، وعدم المساواة الاجتماعية.

وحصل الفيديو على ما يقرب من 127.3 ألف مشاهدة، وأكثر من 1000 إعجاب، وجذب العديد من التعليقات.

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