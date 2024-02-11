هذا ما يحدث في جسم النساء والرجال عند التوقف عن العلاقة الحميمة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتجنب الكثير من الأزواج ممارسة العلاقة الحميمة لفترات زمنية طويلة، نتيجة لزيادة المهام اليومية والعمل، ولكن يجهلون أن لذلك تأثير على الجسم، وذكر موقعا webmd وhealthline، ما يحدث للجسم عند الانقطاع عن الجماع.

تأثير الانقطاع عن الجماع على جسم النساء

1- ضيق المهبل: نتيجة لزيادة الشعور بالقلق والتوتر، بالإضافة أن التوقف عن عملية الإيلاج تجعل المهبل ينكمش بشكل واضح.

2- تعكر الحالة المزاجية: بسبب توقف المخ عن إنتاج هرمون السعادة التي تقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

3- زيادة الشعور بالألم: حيث تساعد النشوة الجنسية التي تحدث خلال الجماع على تحفيز المخ وإنتاج هرمونات تعمل بمثابة المسكنات لذا التوقف عن العلاقة الحميمة تزيد من الشعور بالألم في العظام بالتحديد.

4- جفاف المهبل: يساهم الجماع على تحفيز المهبل على إنتاج افرازات تحافظ على ترطيبه بصورة طبيعية.

تأثير الانقطاع عن الجماع على جسم الرجال

1- ضعف الانتصاب: لأن العلاقة الحميمة تساعد العضو الذكري على الانتصاب، وتجنبها لوقت طويل يرفع من المخاطر الصحة الجنسية لدى الرجال الذي يمارسون الجماع أقل من مرة في الأسبوع.

2- تغير الحالة المزاجية: بسبب توقف المخ عن إنتاج هرمون السعادة التي تقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

3- زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات: حيث كشفت إحدى الدراسات أن الرجال الذي تمارس الجماع أقل من 7 مرات خلال 30 يوم، تزداد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

4- زيادة الشعور بالألم: تساعد الهزة التي تحدث خلال العلاقة الحميمة في تحفيز المخ على إنتاج وإفراز هرمونات تعمل بمثابة مسكنات، لذا التوقف عن ممارسة الجماع يزيد من الشعور بآلام في الظهر والرقبة والرأس.

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