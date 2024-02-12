تجنبها فورا.. 5 أطعمة قد تحرمك من النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تسبب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكافيين الأرق، ويمكن أن تبقيك مستيقظا طوال الليل.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تحرمك من النوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1. الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنه لا ينصح بتناولها قبل النوم. وتحتوي قطعة بوزن 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 80 ميليجرام من الكافيين.

وللمقارنة، تحتوي قطعة واحدة كاملة من شوكولاتة الحليب في المتوسط على 20 ميليجرام من الكافيين، لكن شوكولاتة الحليب تحتوي على نسبة أعلى من السكر، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل النوم.

2. الشاي

يحتوي كل من الشاي الأحمر والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي. ويحتوي كوب واحد من الشاي المخمر على حوالي 30 إلى 50 ميليجرام من الكافيين، ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتماداً على مدى قوة الشاي الذي تتناوله.

وتشمل أنواع الشاي التي لا تحتوي على الكافيين البابونج وشاي الفواكه والنعناع.

3. المشروبات الغازية

لا يقتصر الضرر المحتمل لتناول المشروبات الغازية على ارتفاع نسبة السكر، بل يحتوي العديد من هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين أيضا، لذلك لن يكون من الحكمة تناول عبوة من المشروبات الغازية في المساء أو العديد منها على مدار اليوم.

4. الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في الأيام الحارة، ويمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين، ويقول اختصاصي التغذية روب هوبسون "يفضل اختيار آيس كريم بعيداً عن نكهة القهوة لأن القليل منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 ميليغرام من الكافيين". ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الآيس كريم بنكهة القهوة. فيمكن أن يحتوي آيس كريم الشوكولاتة أيضاً على مادة الكافيين المحفزة.

5. الحلويات

ينصح روب بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على القهوة أو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين التي يمكن أن تسبب الأرق وقلة النوم.