علماء يطورون أول بطارية قابلة للشحن مصنوعة من المواد الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - طور علماء من المعهد التقني في إيطاليا أول بطارية قابلة للشحن في العالم، مصنوعة من المواد الغذائية مثل الألبان واللحوم، ما يجعلها قابلة للأكل.

وقال أحد الباحثين الرئيسيين ماريو كايروني، إن "الاستخدامات في المستقبل تتراوح من الدوائر الكهربائية والمستشعرات القابلة للأكل، التي يمكن أن تراقب الظروف الصحية إلى توفير الطاقة للمستشعرات، لرصد ظروف تخزين الطعام".

وقال بيان من مركز IIT في ميلانو إن العلماء استخدموا الريبوفلافين (فيتامين B2) كـ"أنود" والفلافونويد النباتي الكيرسيتين كـ"كاثود"، حيث يوجد الأول في اللوز ومنتجات الألبان واللحوم، بينما الأخير يمكن العثور عليه في الحمضيات والخضروات الورقية.

وأوضح كايروني أنه "نظراً لمستوى الأمان لهذه البطاريات، يمكن استخدامها في ألعاب الأطفال، كما أن إمكانية إعادة شحنها تضيف إلى فوائدها التقنية المحتملة، وتقلل بشكل كبير من النفايات.

علاوة على ذلك، يعتقد الفريق أنه يمكن جعل البطارية الصالحة للأكل صغيرة بما يكفي لتناسب حبة دواء.