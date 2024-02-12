5 أطعمة لإنهاء معاناة قشرة الشعر.. طبيبة تقدم حلا سحريا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قشرة الشعر مشكلة يعاني منها كثير من الناس، خاصة في فترة الشتاء، وتزداد بسبب بعض الأمراض المناعية، مثل الصدفية أو الإكزيما الوراثية، وتظهر القشرة أيضاً بسبب الإصابة بنوع من الفطريات التي تصيب فروة الرأس، أو نتيجة لوجود التهابات، وتزيد في فترة الشتاء، بسبب جفاف الجلد.

أطعمة تساهم في علاج قشرة الشعر

علاج قشرة الرأس، يختلف من حالة لأخرى، ويحددها الطبيب حسب نوع المرض، سواء كانت صدفية أو فطريات، وفقا للدكتورة حنان الكحكي أستاذ الجلدية والتجميل، إذ نصحت بمواصلة استخدام شامبو موضعي مناسب، للتخلص من قشرة الشعر، سواء في الصيف أو الشتاء.

أطعمة تعالج قشرة الرأس

هناك بعض الأطعمة تحافظ على الشعر، وتكون غنية بالبروتين والفيتامينات والكالسيوم والزينك والنحاس، مثل:-

المكسرات: مصدر رائع للبروتين والبيوتين والزنك، وهي مهمة لفروة الرأس.

البيض: غني بالبروتين ويحتوي على عناصر غذائية، مثل الحديد والفيتامينات.

البقوليات لا سيما الفاصوليا والعدس: مصدران كبيران للبروتين وبديلان للحوم والمنتجات الحيوية.

اللحم البقري: يحتوي على الحديد الذي يحافظ على صحة الشعر.

السبانخ: تحتوي على حمض الفوليك والحديد، وتعتبر مصدرا مهما لفيتامين سي، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والأحماض الدهنية.

علاج قشرة الشعر بالخل

كان الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، قد نصح بعلاج قشرة الشعر عن طريق إضافة ملعقتين من الخل الأبيض، على كوب من المياه، ثم إضافتهما على فروة الرأس: «لو عندك قشرة في فروة رأسك، بتضيف ملعقتين خل لكوب من الماء، وتدهن فروة الرأس وتترك المحلول 5 دقائق، وبعدين تشطفه يوم بعد يوم»، ويوضع المحلول خاصة على المناطق المصابة بالقشرة.