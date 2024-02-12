ما تأثير شرب السجائر على معدة فارغة؟.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

التدخين من العادات السيئة التي تلحق الضرر بالجسم بأكمله، بما في ذلك الجهاز الهضمي، وإذا كان تدخين السجائر على معدة فارغة في الصباح، فإن التأثيرات السلبية تصبح أكثر خطورة، وهذا ما يوضحه الدكتور إبراهيم سعيد جمعة استشاري البطانة والجهاز الهضمي، وسوء التغذية.

أضرار التدخين على معدة فارغة

وقال لـ"الخليج 365" إن السجائر من العادات السيئة بشكل عام، وتزداد سوءا عند تناولها على معدة فارغة، لأنها تزيد من حموضة المعدة؛ وتصبح بطانة المعدة أكثر عرضة للتلف.

وأضاف أن من آثار السجائر السلبية عند شربها على معدة فارغة، الشعور بالانتفاخ وتقلصات المعدة، لأن النيكوتين يعيق حركة الطعام في الجهاز الهضمي.

كما لفت إلى أن شرب السجائر على معدة فارغة له آثار أخرى ومنها ما يلي:

يعيق حركة الهضم.

يمنع امتصاص المواد الغذائية.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات.

ضعف المناعة.

التأثير على صحة القلب والفم.

التأثير على صحة الجهاز التنفسي.

واختتم أنه من المهم الابتعاد عن التدخين بشكل عام سواء كان على معدة فارغة أو ممتلئة ملفتا أن التدخين يسبب الوفاة ويدمر الصحة العامة.

اقرأ أيضا:

معجزة بسبب نكته.. امرأة تستيقظ من غيبوبة بعد 5 سنوات بطريقة غير متوقعة

تزداد سوءا بالليل.. تنميل قدميك علامة على الإصابة بمرض خطير

لن تتوقعه.. نوع عصير قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

احذر تناولها في هذه الحالة.. علامة في البطاطس تكشف أنها سامة

"تظهر في الحمام".. علامة تشير إلى إصابتك بالسكري