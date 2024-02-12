ادفع 5 جنيهات فقط وتخلص من الكوليسترول وعالج أسنانك.. لن تصدق الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الريحان عشبة شعبية تدخل في العديد من الأطباق، كما تستخدم في الطب البديل منذ قرون لفوائدها الصحية العديدة، وسعرها في متناول الجميع، ويمكن الشراء منها بكميات قليلة تبدأ من 5 جنيهات، داخل الأسواق.

ووفقا لما جاء في موقع "ويب ميد الطبي"، فإن الحبهان له العديد من الفوائد الصحية، لأنها غنية بعناصر غذائية مختلفة، ويوفر فرصة ممتازة لإضافة نكهة إلى الأطعمة والمشروبات مع الحد من السعرات الحرارية والدهون.

كما أنه مصدر رائع للعديد من الفيتامينات والمواد:

فيتامين سي

المغنيسيوم

البوتاسيوم

مضادات الأكسدة

الفوائد الصحية للريحان:

خفض الوزن

عشبة الحبهان منخفضة السعرات الحرارية، وتضيف نكهة لمجموعة متنوعة من الأطباق، ويمكن أن يجعل عدة أنواع من الخضروات ألذ، مما قد يزيد من احتمالية حصولك على فوائدها الصحية.

مساعدة أسنانك

مضغ بذور الحبهان يمكن أن يغير مستويات الرقم الهيدروجيني للفم ويساعد جسمك على إنتاج المزيد من اللعاب.

ويساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة فمك ويحميك من مشاكل صحة الأسنان مثل التسوس، ويعتبر الهيل بمثابة معطر فعال للنفس.

ضبط مستوى السكر

يمكن لعشبة الحبهان أن تجعل مرض السكري أقل احتمالا، ويساعد أيضا في حماية جسمك والتعامل مع الأنسولين بشكل أفضل.

يخفف الالتهابات

يمكن أن يخفف الحبهان من الالتهاب، ويحمي خلاياك من ما يسمى الإجهاد التأكسدي، وهو خلل في التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تؤدي إلى عدد من المشكلات الطبية.

ضبط ضغط الدم

الاستخدام المنتظم للحبهان يعمل على خفض ضغط الدم، وهذا يمكن أن يجعل أشياء مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية أقل احتمالا.

ضبط الكوليسترول

يساعد الريحان على خفض الكوليسترول بالجسم، لأنه يحتوي على مركبات نباتية تسمى الأوجينول، والتي يمكن أن تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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