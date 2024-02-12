رعب وصدمة لسيدة على متن طائرة بسبب زوجها المغطى بالدماء.. ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عانت سيدة من صدمة مفزعة وهي على متن طائرة برفقة زوجها، بعدما رأته غارقا في دمه، وتعالت أصوات الصرخات من حولها لطلب المساعدة وإنقاذ حياته، وكان الدم يخرج من أنف وفم زوجها بصورة مرعبة.

التعرق البارد يصيب رجلا على متن طائرة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة the sun البريطانية، وبحسب ما قاله الركاب على متن الطائرة، الرجل البالغ من العمر 63، كان يعاني من التعرق البارد، وكان يعاني من سرعة التنفس، وبدأ في البصق داخل كيس، ثم خرج الدم بطريقة هستيرية من الفم والأنف.

وتناثرت بقع الدماء داخل الطائرة، وكان الكثيرون يحاولون تقديم المساعدة له، ولكن انهار الرجل الألماني في مقعده، وتوفي في منتصف الرحلة، ولم يذكر أحد وجود أي علامات على الرجل تشير لمرضه قبل أن يستقلوا الرحلة التي كانت تنقلهم من لوفتهانزا من مطار في بانكوك، وكان من المقرر أن تهبط في ميونيخ، ولكن تدهورت حالته سريعًا فور ركاب الطائرة.

هبوط اضطراري للطائرة بعد وفاة الراكب

وشوهدت زوجة الرجل المنهكة عاطفيا وهي تسير بمفردها عبر الجمارك عندما هبطت الطائرة في العاصمة التايلاندية، وقال أحد الركاب الموجودين على متن الطائرة: "وقفت هناك وحيدة وغير مبالية وكان عليها أن تتحمل كل الإجراءات الشكلية".

كما وصف معاملة "الركاب الثلاثين المصابين بصدمات نفسية" بأنها "غير مقبولة" على الإطلاق، وقال إنه يتوقع اعتذارًا للمجموعة بأكملها بما في ذلك الزوجة، حيث أُجبروا على الانتظار لمدة ساعتين دون أي اتصال حتى طُلب منهم إعادة حجز رحلة أخرى عبر هونج كونج.

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