نوعان من الشوربة يحاربان الكوليسترول المرتفع والخلايا السرطانية.. تحضيرهما سهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الحساء أو "الشوربة" من الاطعمة المفضلة والأساسية على السفرة، سواء كانت طبقا رئيسيا أو جانبيا |إلى جوار الوجبات الأساسية، وهي طبق سهل التحضير ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وتوجد أنواع تحارب الكوليسترول المرتفع والخلايا السرطانية.

وأوضح الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن شوربة العدس غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تحفز الخلايا السرطانية وتقتلها، وتحتوي على الألياف التي لها تأثيرات مذهلة على مستويات الكوليسترول، حيث تخفض النسب المرتفعة، خاصًة التي ترتبط بالكوليسترول الضار، كما أنها مفيدة لعملية الهضم وتحسن من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتقلل من عسر الهضم والإصابة بالإمساك.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية نوعين من الحساء لهما تأثيرات مذهلة على الصحة، وتشمل:

شوربة الخضار

1- الخضار غني بمضادات الأكسدة التي تقضي على الخلايا السرطانية، وتمنع تنشيطها.

2- كما أنه غني بالألياف والفيتامينات وخالية من الدهون لذا تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفع.

3- لا ترفع مستويات السكر في الدم لأن الخضار منخفض المؤشر الجلايسيمي.

4- غنية بالبروتين والالياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن من حركة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

شوربة لسان العصفور

1- تحتوي لسان العصفور على الألياف التي تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفع في الدم، كما أنها منخفضة الدهون.

2- تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على الكربوهيدرات.

3- تخفض الوزن، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لوجود ألياف صحية.

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