3 علامات تدل على تسرب غاز السخان الكهربائي.. خطر خفي يهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تسرب غاز السخان من أخطر الأمور التي قد تواجهها في منزلك، حيث يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو حريق أو اختناق، ما يُعرض حياتك للأذى والخطر.

ووفقا لموقع "constellation"، توجد 3 علامات تشير إلى تسرب غاز السخان في منزلك عليك الانتباه إليها.

علامات تسرب غاز السخان

- رائحة البيض الفاسد

رائحة الغاز الطبيعي من أهم العلامات التي تدل على وجود تسرب، لذا تُضيف شركات الغاز مواد كيميائية لخلق رائحة مميزة تشبه الكبريت أو البيض المتعفن، لتسهيل اكتشاف أي تسرب.

تزداد حدة هذه الرائحة كلما زاد حجم التسرب، ما يشير إلى خطورة أكبر.

- صوت هسهسة أو صفير

سماع أصوات غير طبيعية مثل: هسهسة أو صفير يصدر من سخان المياه، يدل على تسرب الغاز حتى لو كان الجهاز مُطفئا.

الأعراض الجسدية للتسمم بالغاز الطبيعي

تشمل أعراض التعرض لمستويات منخفضة من الغاز الطبيعي الصداع، والدوخة، والتعب، والغثيان، وعدم انتظام التنفس، بالإضافة إلى، فقدان الوعي والاختناق.

نصائح مهمة للتعامل مع السخان

- أغلق صمام الغاز فورا عند ملاحظة أي علامة تسرب.

- فتح جميع الأبواب والنوافذ لتهوية المكان.

- الحرص على خروج جميع الأشخاص من المنزل.

- الاتصال بشركة غاز معتمدة أو بخدمات الطوارئ على الفور.

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