حسام موافي يحذر من تنميل القدمين بشكل مفاجئ.. اعرف سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشكو الكثيرون من تنميل القدمين من حين لآخر، ويكون هذا الشعور مزعجا، وهو ما قد يكون علامة على إصابة خطيرة في أعصاب العمود الفقري، حسب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وتابع موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، والمُذاع على قناة "صدى البلد" أن مضاعفات السكر تحدث قبل ارتفاع السكر بالدم، وفي بعض الحالات تنميل القدمين جرس إنذار مبكر لالتهاب أطراف الأعصاب، وهو أحد مضاعفات السكري.

حسام موافي: مرضى السكري أكثر عرضة لالتهاب أطراف الأعصاب

واستكمل أن الأمر لا يُشكل خطرا على أي شخص، بغض النظر عن حالته الصحية، لكن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من غيرهم.

مخاطر أدوية علاج التنميل

وأكد أن التهاب أطراف الأعصاب مرض ليس خطيرا، ولكن ليس له حل، وأدوية علاج التنميل تؤثر سلبا على وظائف الكلى، وخاصة مريض السكر.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بضرورة الذهاب للطبيب المختص فورا عند الشعور بأي تنميل في القدمين أو اليدين، وإجراء فحص للدورة الدموية في الأطراف.

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