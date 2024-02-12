مشروب سحري يعالج أمراض الجسم من غير أدوية.. «في 3 دقايق حضريه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام كثيرة يشعر بها الشخص عند الإصابة ببعض الأمراض، أو يشعر بالكثير من الآم دون سبب، وهناك مشروب يكسب الجسم الطاقة ويقويه، كما أنه يعمل على علاج جميع آلام، وهو الزنجبيل والقرفة، وتوجد طريقة سهلة لتحضيره في المنزل، نقدمها لكم من خلال «هُن»، في السطور التالية.

مشروب لعلاج آلام الجسم

المشروبات عديدة لكن مشروب القرفة بالزنجبيل، من أفضل المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تعمل على تخفيف الآلام، وهو ما أوضحه محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، مؤكدًا أنه يعمل على تحسين أعضاء الجسم، من خلال تحفيز الدورة الدموية، وإزالة السموم: «بيزيل مسببات البيكتريا فبالتالي بيخفف من الأمراض ويعمل على علاجها».

ما هي فوائد شرب القرفة مع الزنجبيل؟

وأضاف أن تناول هذا المشروب يأتي قبل كل وجبة، وبمعدل معين من كوب إلى اثنين في اليوم حتى لا يؤثر على المعدة: «المشروب فوايده كثيرة، به خصائص بتساعد على علاج الالتهابات في الجسم، لأن بيعمل على تقليل مستوى الدهون الثلاثية».

وأضاف فوائد تتمثل في التالي:

- مشروب القرفة بالزنجبيل يعمل على علاج الالتهابات في الجسم.

- منع تلف الخلايا.

- علاج الغثيان الشديد.

- الحماية من مسببات الأمراض.

- القضاء على مسببات للبكتيريا.

طريقة عمل القرفة مع الزنجبيل

على خُطى الشيف زينب مصطفى، نقدم طريقة عمل المشروب الدافئ الذي يعالج من الأمراض:

- قرفة.

- ملعقة الزنجبيل مبشور.

- كوبان لبن.

- نصف ليمونة.

- كوبان من الماء.

- ملعقة ونصف كبيرة عسل الطبيعي.

طريقة التحضير

- ضعي الماء على القرفة والزنجبيل على النار.

- ضيفي العسل وشرائح الليمون واللبن.

- صبي الخليط ثم صبي مشروب في الكؤوس وقدميه ساخن.