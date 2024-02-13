واقعة صادمة.. امرأة تقتل طفلتها وتخفي جثتها لأيام في مكان غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، قتلت امرأة طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات خنقا حتى الموت في شرق لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وفقا لموقع "ndtv"، ألقت الشرطة القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل، بعد العثور على الطفلة فاقدة للوعي في سيارتها.

وقال ضابط الشرطة: "المرأة تدعي ماريا أفالوس، تبلغ من العمر 38 عاما، وتُحتجز حاليا على ذمة التحقيق".

وتابع: "يؤكد الأطباء أنّ سببَ وفاةِ الطفلة ميا جونزاليس هو جريمة قتلٍ ناتجة عن الخنقِ وإصابةٍ قويةٍ في المعصم".

وأضاف: "والدتها ماريا كانت تقود سيارتها مع جثة ميا لعدة أيام قبل العثور عليها".

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