كيف تكشف عيناك إصابتك بالتهاب المفاصل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة العيون البريطانية فرانشيسكا ماركيتي من عيادة "روتو دراي إيد" عن علامة تحذيرية غامضة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعا، وهي جفاف العينين.

وأوضحت ماركيتي أن الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يُسبب تشوهات في الغدد الدمعية، ما يقلل من إنتاج السوائل، وبالتالي يؤدي إلى جفاف العينين، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأشارت إلى أن، جفاف العينين يؤثر عادة على كلتا العينين، ويمكن أن يسبب أعراضا مزعجة مثل:

إحساس حارق العينين.

مخاط خيطي داخل أو حول العينين.

حساسية للضوء.

احمرار العينين.

الإحساس بوجود شيء ما في العينين.

صعوبة في ارتداء العدسات اللاصقة.

صعوبة القيادة ليلا.

دموع العينين.

عدم وضوح الرؤية أو تعب العينين.

وحذرت من أن جفاف العينين إذا ترك دون علاج، قد يؤدي إلى أضرار خطيرة، بما في ذلك تندب العينين وفقدان الرؤية.

وأوصت باستخدام قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية لعلاج جفاف العينين، لكنها شددت على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تُجد القطرة نفعا.

وأشارت إلى أن جفاف العينين قد يكون علامة تحذيرية لمرض باركنسون أيضا، حيث يعاني أكثر من 60٪ من مرضى باركنسون من هذه المشكلة.

وأوضحت أن ضعف آلية عمل الرموش لدى مرضى باركنسون، بالإضافة إلى بعض أدوية المرض، قد تؤثر على صحة العينين.

و ذكرت بعض أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي الأخرى، مثل:

آلام وتصلب المفاصل.

تورم وسخونة واحمرار حول المفاصل.

التعب ونقص الطاقة.

ارتفاع درجة الحرارة.

التعرق.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

ألم في الصدر.

وأكدت على أهمية استشارة الطبيب عند الشعور بأي من هذه الأعراض، لتلقي العلاج المناسب.

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