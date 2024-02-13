دراسة: جراحة السمنة تُحسن وظائف الدماغ بعد عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة رادبورد بهولندا أن جراحة السمنة تُحسن وظائف الدماغ بعد عامين من إجرائها.

أشار الباحثون أن 52 من 133 مشاركا خضعوا لجراحة تحويل مسار المعدة، أظهروا تحسنا في الإدراك بنسبة 20% على الأقل بعد 24 شهرا، وفقا لصحيفة "مديكال إكسبريس".

كما أظهرت الفحوصات انخفاض علامات الالتهاب بنسبة 42.9%، واستخدام عدد أقل من المشاركين أدوية خفض الضغط، وتراجع أعراض الاكتئاب بمقدار الثلث، وازدياد النشاط البدني.

وأشارت الدراسة أن بنية الدماغ ومؤشر التروية قد انخفضا في معظم مناطق الدماغ بعد الجراحة، دون ملاحظة أي تغير في حجم الحصين والمادة البيضاء للدماغ.

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