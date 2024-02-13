النوم والكربوهيدرات.. مفتاحك لإنقاص الوزن بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة التخلص من الوزن الزائد، دون معرفة أن هرمون الكورتيزول يلعب دورا رئيسيا في ذلك.

الكورتيزول، هرمون التوتر، له تأثير مباشر على عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون.

عند ارتفاع مستويات الكورتيزول، يبدأ الجسم بتخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، ما يُعيق عملية إنقاص الوزن.

الدكتورة الروسية يكتيرينا يانغ، أخصائية الغدد الصماء، تشير إلى أن بعض العوامل تُحفز إفراز الكورتيزول، مثل:

الشعور بالجوع ونقص السكر في الدم.

التوتر والقلق.

صعوبة النوم أو الاستيقاظ في الليل.

وتُحذر الدكتورة من أنّ اتباع الحميات الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات قد لا تكون مناسبة للجميع، خاصة لمن يعانون من ارتفاع مستويات الكورتيزول.

ففي هذه الحالة، يؤدي نقص الكربوهيدرات إلى تفاقم المشكلة، حيث أنّ الغدد الكظرية، المسؤولة عن إفراز الكورتيزول، لا تُمكنها أداء وظيفتها بشكل كامل دون الكربوهيدرات.

لذلك، تُنصح الطبيبة باتباع بعض الخطوات لتحسين مستوى هرمون الكورتيزول، مثل:

تناول الكربوهيدرات المفيدة، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

تناول الخضروات الجذرية الموسمية.

الحصول على قسط كاف من النوم.

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