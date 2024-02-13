7 فواكه مجففة ضرورية لصحة العينين- تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - العين من أعضاء الجسم الضرورية، فهي مسؤولة عن الرؤية، وهناك عديد من العوامل التي تؤثر على صحة العين، بما في ذلك النظام الغذائي.

هناك 7 فواكه جافة غنية بالعناصر الغذائية تساعد على تحسين الرؤية وحماية العين من التلف، وفقًا لموقع "Times of India".

- اللوز:

غني بأحماض أوميجا-3 الدهنية وفيتامين E، اللذان يساعدان على الحفاظ على صحة العين، ومنع الضمور المرتبط بالتقدم في العمر، وتحسين صحة البصر.

- عين الجمل:

يساعد تناوله بشكل منتظم على الحفاظ على الرؤية، ومنع المشكلات البصرية المرتبطة بالتقدم في العمر.

- الكاجو:

نظرا لأنه غني بنسبة عالية من الزنك، وهو عنصر ضروري يعمل على حماية العين من الضمور البقعي.

- الزبيب:

يحتوي على نسبة عاليى من مضادات الأكسدة والبوليفينول، ما يساهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي على العينين.

- المشمش:

غني بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري لتحسين الرؤية ومنع العمى الليلي.

- التمر:

لاحتوائه على فيتامين A، الضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة وصحة العين بشكل عام، ومنع جفاف العين.

- الفستق:

يساعد الفستق على حماية العين من الضرر التأكسدي، وتحسين الرؤية الليلية، ومنع إعتام عدسة العين.

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