أرخص ياميش في مصر.. البلح بـ25 جنيها وقمر الدين على قد الإيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن ياميش رمضان، تلك الاطعمة المميزة التي تُزين موائد ووصفات وحلويات المصريين خلال الشهر الفضيل.

لكن هذا العام، يواجه المصريون تحديا جديدا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكلٍ عام، ما يدفعهم للبحث عن أرخص الأماكن والأسواق لشراء ياميش رمضان.

أماكن تبيع الياميش بأسعار رخيصة

ويرصد "الخليج 365" في جولاته أفضل الأسواق والأماكن لشراء كل سلعة من السلع الغذائية بأسعار أقل من المنتشر في السوق.

فيمكنك شراء ما تحتاجه من الياميش بمختلف أنواعه بسعر أقل، في حال زيارتك لسوق البلح، المقام بسوق الغلال بمنطقة ساحل روض الفرج بشبرا مصر.

أسعار التمور في سوق البلح

وفي جولة لـ"الخليج 365" في سوق البلح، رصدنا أرخص أسعار الياميش الموجودة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار البلح الناشف

يبدأ من 25 جنيها للكيلو وحتى 80 جنيها.

ويختلف السعر حسب الحجم والجودة.

أسعار عبوات بلح طري

بلح سيوة سعر العبوة 45 جنيها وزن 800 جرام.

بلح وادي سعر العبوة 50 جنيها 800 جرام.

أسعار الزبيب المصري

سعر الكيلو درجة ثالثة 120 جنيها.

سعر الكيلو درجة ثانية 150 جنيها.

سعر الكيلو درجة أولى 180 جنيها.

أسعار الزبيب الايراني

سعر الكيلو 220 جنيها.

أسعار القراصيا

حجم صغير 300 جنيه للكيلو.

حجم جامبو 340 جنيه للكيلو.

أسعار المشمشية

الصغيرة (تركي) 320 جنيه للكيلو.

الوسط (تركي) 450 جنيه للكيلو.

الجامبو (تركي) 550 جنيه للكيلو.

أسعار التين

التين الحبل 350 جنيه للكيلو.

التين التركي 420 جنيه للكيلو.

التين العبوات للشركات وزن 200 جرام، يبدأ من 70 جنيه وحتى 110 جنيه، حسب الجودة والنوع.

أسعار قمر الدين

قمر الدين سوري يبدأ من 50 جنيها وحتى 100 جنيه.

اقرأ أيضا:

يفعلها كثيرون.. عادة سيئة في الأنف قد تسبب مرضا خطيرا في الدماغ

حسام موافي يحذر من تنميل القدمين بشكل مفاجئ.. اعرف سر ذلك

قليلة البخت يجيلها شبشب في الفلانتاين.. مآسي البنات مع أغرب هدايا عيد الحب

"هز المولود بالغربال في السبوع".. لن تتوقع ما يحدث لجسم ودماغ طفلك - صدمة

تبدأ من 17 جنيه.. أسعار الياميش في 3 محالّ تجارية