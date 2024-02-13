عشان ميتضحكش عليك في رمضان.. 5 علامات تكشف التمر الفاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب شهر رمضان، يبدأ المواطنون شراء "ياميش" رمضان ومستلزماته ومن أهم مستلزمات ياميش رمضان التمر، فكيف يمكن اكتشاف التمر الفاسد قبل شرائه؟

ويمكن استعراض علامات تكشف التمر الفاسد قبل شراءه، وفقا للتجار في سوق البلح، وكذلك موقع وزارة الزراعة الأمريكية.

التغيرات في اللون

قد يتغير لون التمر الفاسد إلى اللون البني الداكن أو الأسود، أو قد يصبح باهتًا أو رماديا.

التغيرات في الملمس

قد يصبح التمر الفاسد لزجا أو طريا عند لمسه، أو قد يصبح جافا وهشا.

ظهور العفن

قد تظهر بقع بيضاء أو رمادية أو خضراء على سطح التمر الفاسد.

وجود الحشرات

قد تجد حشرات أو يرقات داخل التمر الفاسد.

الرائحة الكريهة

قد تصدر رائحة كريهة من التمر الفاسد.

نصائح عند شراء التمر

اختر التمر ذات اللون البني الفاتح أو العنابي.

تأكد من أن التمر صلبا عند لمسه.

تجنب التمر الذي به أي علامات عفن أو حشرات.

شم التمر قبل شرائه للتأكد من عدم وجود رائحة كريهة.

احفظ التمر في مكان بارد وجاف.

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