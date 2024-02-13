أعراض غير متوقعة لسرطان المثانة.. يتجاهلها الكثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان المثانة يبدأ عادة في الخلايا التي تُبطن الجزء الداخلي من المثانة، وتوجد أيضا الخلايا الظهارية البولية الموجودة في البطانة الداخلية للمثانة في الكليتين.

وكشف الدكتور جيمس أودونوفان، الطبيب بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" علامات منبهة لسرطان المثانة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

أعراض سرطان المثانة

دم في البول.

التبول في كثير من الأحيان.

إحساس بالحرقان أو ألم عند التبول.

رائحة البول الكريهة.

وقال إن العثور على دم في البول يعد أحد الأعراض الأكثر شيوعا ويظهر في نحو 80% من المرضى، كما أن النزيف يكون ليس مؤلما، لكن إذا رأيت دما في بولك، يجب عليك استشارة الطبيب.

علامات تدل على الإصابة بسرطان المثانة

وأضاف أن من العلامات الأخرى كثرة التبول وقد تشعر أيًضا بألم أو حرقان عند التبول.

على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من إحساس بالحرقان عند التبول وكانت رائحة بولك كريهة، فمن المرجح أنك تعاني من عدوى في البول، ولدى الرجال قد تكون أعراض الحاجة للذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر في الليل ناجمة عن تضخم غدة البروستاتا، ومع ذلك يجب استشارة الطبيب لإجراء فحص طبي إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:

فقدان الوزن غير المبرر.

ألم في أسفل الظهر أو البطن أو العظام.

الشعور بالتعب المستمر أو الإعياء.

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