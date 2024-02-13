عصير بـ10 جنيهات يعالج نزلات البرد ويخفض نسبة الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عصائر الفاكهة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على العديد من الفوائد الضرورية للجسم.

وعصير الجوافة من أفضل الخيارات الغذائية التي تعالج نزلات البرد وتخفض الكوليسترول الضار.

ويمكن إعداد كوب من عصير الجوافة بتكلفة 10 جنيهات فقط لنصف كيلو، إذ يبلغ سعر الجوافة 20 جنيها في الأسواق.

تأثير عصير الجوافة على الكوليسترول الضار

يساعد شرب عصير الجوافة على تحسين توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي ضبط ضغط الدم، وخفض مستويات الكولسترول الضار، وفقا لموقع "ndtv".

الوقاية من نزلات البرد

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد، وثبُت أن كليهما سلاح فعال ضد نزلات البرد والالتهابات الفيروسية، كما يساهم في تقليل السعال والبرد، وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.

فوائد أخرى لعصير الجوافة

- تقوية المناعة:

نظرا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، والحماية من الالتهابات الفيروسية.

- تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تعمل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في عصير الجوافة على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

- صديق لمرضى السكري:

بسبب محتواه الغني بالألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، لذا يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر عند تناوله.

- الوقاية من الإمساك

توفر ثمرة جوافة واحدة فقط نحو 12% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، ما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، ومنع الإمساك.

- خصائص مضادة للشيخوخة

لأنه غني بفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة مثل الكاروتين والليكوبين التي تساعد على حماية البشرة من التجاعيد.

- فقدان الوزن

يساهم أيضا في إنقاص الوزن عن طريق تنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك، وكبح الشهية لديك.

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